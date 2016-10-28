Пан Ги Мун призвал передать Гаагскому суду дело об ударе по школе в Алеппо

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун выступил с осуждением атаки на школу в Восточном Алеппо и обратился к Совету безопасности ООН с призывом рассмотреть случившееся, уполномочив на это гаагский Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте ООН.

Пан Ги Мун отметил, что в случае, если атаки на сирийские школы были умышленными, то «это может являться военным преступлением», и ответственные за их совершение «должны быть привлечены к ответственности».

Минобороны РФ заявило, что школу в Алеппо обстреляли боевики.

Напомним, жертвами авиаудара по школе в сирийской провинции Идлиб стали 28 человек — 22 учащихся и шестеро учителей.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро обвинил в атаке российскую или сирийскую авиацию, подчеркнув, что и во втором случае ответственность за гибель людей несет РФ, так как поддерживает режим Башара Асада.