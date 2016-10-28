Глава Amazon потерял за час 3,2 млрд долларов

После публикации данных о прибыли в третьем квартале Amazon основатель и глава компании Джефф Безос за час потерял 3,2 млрд долларов. Его состояние уменьшилось с 70,7 млрд долларов до 67,5 млрд долларов. Об этом пишет Forbes.

Согласно предоставленным 27 октября данным, чистая прибыль компании составила 252 млн долларов, по 0,52 доллара на акцию. Однако акционеры и аналитики ожидали этот показатель на уровне 0,78 доллара на акцию.

Из-за показателей гораздо хуже прогнозируемых цены на акции стали резко снижаться. После завершения основной торговой сессии на NASDAQ биржевая стоимость акций Amazon занимала отметку в 782,1 доллара (23:45 московского времени).

Издание отмечает, что несмотря на это событие, 2016 год стал для миллиардера удачным. Его состояние выросло почти на 20 млрд долларов. Так, в октябре 2016 года Безос занял вторую строчку в рейтинге самых богатых американцев Forbes, уступив лишь сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу.

Отметим, что Джефф Безос сразу вошел в рейтинг 400 самых богатых американцев Forbes после IPO Amazon в 1997 году.