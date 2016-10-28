Во Франции объяснили невыплату долга Роскосмосу

Во французской компании Arianespace, задолжавшей Роскосмосу денежные средства за выполненную работу, заявили, что не могут погасить долг из-за особенностей в законодательстве страны. При этом там заверили, что необходимые средства имеются. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что бывшие акционеры ЮКОСа препятствуют выплатам Роскосмосу, подавая иски в суды. На время разбирательства блокируются средства компании. По закону у них нет прав претендовать на эти средства, но обращениями в суд они пытаются повлиять на финансовую деятельность Arianespace в части исполнения обязательств по контракту с российской стороной.

Как сообщалось ранее, Роскосмос пригрозил французской компании не поставлять ракеты-носители «Союз», пока та не выплатит 300 млн евро за проделанную в рамках контракта работу.