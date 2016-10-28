Убыток «АвтоВАЗа» с начала года вырос в 2,6 раза

Чистый убыток «АвтоВАЗа» за девять месяцев 2016 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,04 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовом отчете, опубликованном на сайте автопроизводителя.

Выручка за отчетный период снизилась на 0,6% — до 130,48 млрд рублей. Убыток «АвтоВАЗа» от его основной деятельности, согласно отчету, составил 12,089 млрд рублей, что примерно на 16,6% меньше убытка годом ранее. Совокупная выручка компании от продажи автомобилей за отчетный период сократилась с 131,231 млрд до 130,478 млрд рублей.

При этом финансовые обязательства компании выросли на 10,6% — до 192,46 млрд рублей. Из них кредиты и займы составляют 52,59 млрд рублей.

Причиной резкого увеличения убытков, как следует из отчета, стало создание резервов под обесценение в объеме 18,965 млрд рублей. По итогам января—сентября предыдущего года такие резервы у «АвтоВАЗа» отсутствовали.

В начале сентября председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов назвал условием выхода компании на безубыточность увеличение продажи автомобилей Lada до 400–450 тысяч штук в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с январь по сентябрь 2016 года в России было продано примерно 190 тысяч новых автомобилей Lada, что на 7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Если разделить опубликованные «АвтоВАЗом» данные по убытку за первые три квартала года на число проданных за это время машин, то получится, что каждая реализованная Lada приносила компании убыток в 179 тысяч рублей.