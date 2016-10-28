Экс-фигуранты «болотного дела» рассказали о «профилактических» визитах полиции

Бывшие фигуранты «болотного дела» Алексей Полихович и Андрей Барабанов рассказали о визитах к ним домой полицейских, сообщает проект «ОВД-Инфо».

По словам Полиховича, утром 28 октября к нему пришли люди, представившиеся оперуполномоченными полиции. Они заявили, что хотят взять объяснения по поводу «экстремистских преступлений». Полихович отказался открывать им дверь.

О таком же визите сообщил и Андрей Барабанов. Он рассказал, что пришедшие к нему сотрудники полиции проводили «профилактику экстремизма». «Россия встретила меня огромным количеством нарядов на улице и звонком полиции утром в дверь. Профилактику экстремизма проводят сразу после прилета», — написал позже Барабанов в своем Facebook.

Алексей Полихович, приговоренный к 3,5 годам за насилие в отношении полиции и участие в массовых беспорядках, вышел на свободу в октябре 2015 года по УДО. Андрей Барабанов получил по таким же статьям три года и семь месяцев колонии. На свободу он вышел в декабре 2015 года.

27 октября на свободу вышел Алексей Гаскаров, также осужденный по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Гаскаров был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Срок он отбыл полностью.