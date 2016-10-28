Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«...динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым. Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года», — говорится в сообщении.

При этом, не исключается возможность снижения ключевой ставки в первых двух кварталах 2017 года.

«При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу», — подчеркивает регулятор.

Напомним, что в 2016 году ЦБ снижал ключевую ставку в июне и в сентябре.