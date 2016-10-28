СМИ сообщили о намерении Клинтон предложить Байдену пост госсекретаря

Демократ Хиллари Клинтон в случае своей победы на президентских выборах может предложить кандидатуру нынешнего вице-президента Джозефа Байдена на пост госсекретаря США, пишет портал Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом фамилия Байдена не единственная, которая упоминается среди потенциальных претендентов на пост госсекретаря. В списке также бывшие заместители госсекретаря Уэнди Шерман, Билл Бернс, Строуб Тэлботт и Николас Бернс, бывший помощник госсекретаря Курт Кэмпбелл и адмирал Джеймс Ставридис. Politico при этом подчеркивает, что ни Хиллари Клинтон, ни ее помощники официально еще никому не предлагали эту должность.

Портал также отмечает, что Хиллари Клинтон имеет опыт работы с нынешним вице-президентом еще со времен президентства ее супруга Билла Клинтона, когда Джозеф Байден был сенатором от штата Делавэр. В 2008 году они оба проиграли Бараку Обаме праймериз Демократической партии, но остались на высоких должностях после его прихода в Белый дом. При этом Клинтон и Байден выражали разные точки зрения по некоторым вопросам. В частности, их мнения расходились относительно военного присутствия США в Ираке и расширения контингента в Афганистане, а также по поводу силового вмешательства в ливийский конфликт и поставок оружия «умеренной» оппозиции в Сирии.