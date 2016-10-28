План по сооружению опор Керченского моста выполнили досрочно

Инфоцентр «Крымский мост» сообщил о том, что строители моста через Керченский пролив выполнили годовой план по сооружению его опор с опережением графика.

Участники проекта отметили, что во многом этот успех обусловлен хорошей организацией системы контроля качества работ, их приемки и оплаты заказчиком, а также налаженной многоуровневой системой контроля за финансовыми потоками строительства объекта.

«Приступив к строительно-монтажным работам в феврале, мы поставили перед собой задачу: сделать до конца года не менее 120 опор из 595, предусмотренных по проекту. Добившись этого показателя в сентябре, решили: к Новому году сделаем еще не менее 30 опор. Сейчас конец октября – у нас готовы 154 опоры; в работе – еще более 140 опор. Мы создали задел на перспективу», — рассказал и.о. начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Перед строителями также стояла задача сооружения свайных оснований. Согласно проекту? предполагается погружение в грунт более 7 тысяч свай разного типа на глубину от 12 до 90 метров. К настоящему моменту погружено почти три тысячи свай.

Директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин отметил, что «технология погружения трубосвай – а они были для нас самыми непростыми с точки зрения производства работ – на данный момент полностью отработана и поставлена на поток».

Напомним, что для автомобильного движения Керченский мост планируют открыть в 2018 году. Он будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.