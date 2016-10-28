Кабмин внес в Думу проект трехлетнего бюджета

Правительство России по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева внесло на рассмотрение Госдумы проект государственного бюджета на 2017-2019 годы. Об этом 28 октября сообщается на сайте кабмина.

В основу документа лег долгосрочный прогноз социально-экономического развития страны. Планируемый дефицит 2017 года должен составить 2,753 трлн рублей, что превышает 3% ВВП. В 2018–2019 годах дисбаланс будет сокращаться — до 2,011 трлн и 1,142 трлн рублей соответственно.

Отмечается, что в предложенном Госдуме документе правительство уточнило основные параметры бюджета по сравнению с проектом, принятым 13 октября. Ранее в проектировках бюджета на 2017—2019 годы Минфин указывал, что дефицит бюджета в 2017 году планируется в размере 2 трлн 745 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 99 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 14 млрд рублей.

Ожидается, что рассмотрение бюджета в первом чтении состоится 18 ноября. Официальным представителем правительства при рассмотрении проекта в Госдуме и Совете Федерации назначен министр финансов РФ Антон Силуанов.