В РПЦ открестились от банка «Пересвет»

Представитель Русской православной церкви заявил, что РПЦ необоснованно приписывается прямая связь с АКБ «Пересвет», хотя нет оснований называть банк церковным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Деятельность данного банка по своей природе ничем не отличалась от деятельности всех других банков, работающих в России. Религиозное измерение в его работе отсутствовало, он управлялся светскими менеджерами», — цитирует агентство источник в РПЦ.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что в 2015 году с эмблемы банка был убран христианский крест. Он заверил, что факт владения РПЦ пакетом акций «Пересвета» не обязывал прихожан и церковные учреждения использовать именно этот банк для финансовых операций.

«Любые аналогии с религиозным банкингом, который существует в ряде исламских государств, в отношении банка "Пересвет" неуместны», — подчеркнул источник и высказался за расследование сложившейся ситуации в банке и поиск виновных.

Напомним, что РПЦ является крупнейшим акционером «Пересвета» с долей в 49,7%. 21 октября Центробанк России назначил временную администрацию по управлению банком сроком на пол года. Такое решение было принято в связи с неисполнением требований кредиторов по денежным обязательствам.