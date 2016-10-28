В РПЦ одобрили вскрытие гробницы Христа в интересах истории

Русская православная церковь (РПЦ) одобрила исследование гробницы Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Проводимые научные работы помогут установить новые исторические детали, пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона (Митько).

Он отметил, что нельзя запретить людям желать узнать, что представляла собой могила Иисуса Христа, как поступала святая Елена, когда искала гроб Господень.

Игумен Серапион сообщил, что не знает подробностей работы археологов и призвал дождаться окончательных результатов исследования.

27 октября археологи сняли мраморную плиту с погребального ложа Иисуса Христа, установленную в 1555 году.

Фредрик Гилберт, участник команды исследователей, сообщил, что археологи были удивлены большим количеством камней, которые под ней обнаружились.

Целью исследования является определение первоначального облика гробницы и исследование оригинальной поверхности камня, «на котором три дня покоилось тело Христа». Ученые также хотят выяснить, почему Елена, мать римского императора Константина, именно это место сочла местом захоронения Христа.