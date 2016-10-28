Суд отказал банкиру Антонову в иске к Литве на 40 млрд рублей по делу Snoras

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску бывшего совладельца литовского банка Snoras Владимира Антонова, требовавшего взыскать с властей республики более 40 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Иск был подан Владимиром Антоновым в начале августа 2016 года против Министерства юстиции Литвы. Истец также требовал признать не соответствующими действительности слова литовского президента Дали Грибаускайте, заявившей в 2011 году, что процесс национализации Snoras помог «остановить дерзкую атаку» против банковской системы Литвы.

Позже Антонов допустил, что сумма требований может быть увеличена до 230–250 млрд рублей, если он подаст иск к властям Латвии из-за утраты своих активов в этой стране.

Банк Snoras, который был одним из крупнейших в этой прибалтийской стране, был национализирован в 2012 году после того, как в его капитале была обнаружена дыра почти на 300 млн евро. Финансовая организация была признана банкротом и ликвидирована. Позже литовские власти обвинили Антонова и его партнера Раймондса Баранаускаса в хищении 500 млн евро со счетов банка. В 2011 году бизнесмены переехали в Лондон, однако в конце января 2014 года лондонский суд принял решение выдать их Литве.