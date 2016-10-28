Посольство РФ в Сирии прицельно обстреляли из минометов

На официальном сайте МИД России появилось сообщение об очередном минометном обстреле комплекса зданий российского посольства в Дамаске.

В сообщении говорится, что обстрел был произведен «ориентировочно в 15:00 по московскому времени» в пятницу, 28 октября.

Террористы выпустили по комплексу зданий два снаряда из минометов, причем прицельно. Огонь велся из района Джобар, который до сих пор контролируется антиправительственными силами.

Одна мина разорвалась около главного входа в офисное здание российского посольства, вторая — за оградой этого здания. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако зданию нанесен ущерб. Кроме того, четыре припаркованных у посольства автомобиля получили повреждения.

Российское внешнеполитическое ведомство уже пообещало сделать все от него зависящее для того, чтобы организаторов и исполнителей обстрела посольства «настигло законное возмездие». Кроме того, в МИД РФ пообещали «самым внимательным образом отслеживать международную реакцию на это преступление», поскольку она будет «своего рода лакмусовой бумажкой, свидетельствующей о том, кто из наших партнеров на деле отвергает терроризм, а кто всячески выгораживает и потакает террористам».

В связи со случившимся Москва в очередной раз напомнила о своей «принципиальной линии на последовательную и бескомпромиссную борьбу с террористами», а также потребовала от международного сообщества реализации антитеррористических резолюций Совбеза ООН и «прекращения подпитки террористов оружием и финансами».

Отметим, что это уже третий с начала октября минометный обстрел российского посольства в сирийской столице.

3 октября по комплексу зданий дипмиссии РФ было выпущено три мины, две взорвались рядом с посольством, третья — на его территории вблизи жилого комплекса, причем представительству России был причинен материальный ущерб.

12 октября посольство обстреливали из района Джобар на протяжении почти двух часов. Мины разорвались в сотне метров от ограждения посольства, возле поста внешней охраны дипмиссии и у входа в консульский отдел, а одна из них упала на крышу расположенной рядом с посольством местной школы, но не разорвалась.