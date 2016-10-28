ЕС потребовал от WhatsApp приостановить обмен данными с Facebook

Члены правления Евросоюза выразили серьезную озабоченность изменениями в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp, который передал соцсети Facebook свою базу телефонов пользователей, передает Reuters.

В заявлении участники правительственной «Рабочей группы статьи 29», отвечающей за сохранность персональных данных в интернете, говорится, предоставляемое Facebook Inc. право сбора, хранения и использования данных пользователей WhatsApp из ЕС не было оговорено в условиях предоставления услуг и в политике конфиденциальности на момент регистрации пользователей в чат-сервисе.

В этой связи власти Евросоюза направили владельцам WhatsApp требование «как можно скорее предоставить всю имеющую отношение к делу информацию рабочей группе». Чиновники также «настаивают на том, чтобы компания приостановила передачу данных пользователей до тех пор, пока не может быть гарантирована необходимая правовая защита».

Аналогичные претензии у рабочей группы имеются и к компании Yahoo. В сентябре компания признала, что еще в 2014 году были украдены данные 500 млн пользователей. Власти ЕС потребовали от Yahoo оповестить об утечке данных всех пользователей и предоставить отчет о мерах, которые она приняла для защиты информации.

В 2014 году корпорация Марка Цукерберга Facebook приобрела мобильный мессенджер WhatsApp за 21,8 млрд долларов. В августе этого года чат-сервис изменил политику конфиденциальности и заявил, что начнет передавать номера телефонов своих пользователей Facebook. В WhatsApp заявили, что работают с органами, отвечающими за защиту данных, и гарантировали, что личная информация будет поступать исключительно Facebook. Эксперты, со своей стороны, высказали опасения, что таким образом компания получит возможность навязывать свою рекламу пользователям мессенджера.