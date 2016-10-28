Президент Филиппин пообещал не сквернословить после разговора с Богом

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал Богу перестать употреблять в своей речи бранные слова, сообщает BBC News.

Такое обещание филиппинский лидер сделал во время посещения своего родного города Давао, куда он отправился сразу после визита в Японию.

По словам Дутерте, во время перелета из Токио в Манилу Господь выдвинул ему ультиматум. «Я услышал голос, который сказал мне: или ты перестанешь ругаться, или я обрушу этот самолет на землю. Я пообещал Богу и филиппинскому народу прекратить браниться», — заявил президент Филиппин.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе своего визита в Китай вновь назвал своего американского коллегу Барака Обаму «сыном шлюхи» и заявил, что для его страны настало время «попрощаться с США»,

Ранее Дутерте назвал генсека ООН Пан Ги Муна «дураком», «послал к черту» Евросоюз. Но самым известным его заявлением стало высказывание в адрес президента США Барака Обамы, которого он уже дважды окрестил «сыном шлюхи», посоветовав при этом «не лезть с нотациями о соблюдении прав человека».