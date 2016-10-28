В Сербии опровергли связь визита Патрушева с событиями в Черногории

Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Белград 26 октября не связан с событиями в Черногории и был запланирован еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает RT.

«То, о чем мы говорили является частью стандартных переговоров — мы говорили о борьбе с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков», — заверил Стефанович.

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Белграде Юрий Пичугин сообщил, что посольство РФ не располагает информацией о гражданах России, якобы депортированных из Сербии по подозрению в причастности к организации терактов в Черногории, передает «Интерфакс».

«Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем», — подчеркнул Пичугин.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич также не стал комментировать сообщения о якобы высланных россиянах, сославшись на то, что по закону он не имеет права говорить об этом.

О депортации из страны группы граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории ранее сообщили сербские СМИ. Эксперты заявили, что визит в Белград Патрушева связан с обсуждением этого случая и желанием предотвратить скандал, который местные СМИ уже назвали «беспрецедентным» в постсоветской истории отношений России и Сербии.