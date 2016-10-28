ФБР вернулось к расследованию скандала с перепиской Клинтон

Директор ФСБ Джеймс Комей направил законодательному комитету сената США письмо, в котором известил о возобновлении расследования дела в отношении кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, передает NBC News.

Речь идет о том, как Клинтон в должности госсекретаря США использовала частный почтовый сервер для ведения электронной переписки. «ФБР узнало о существовании электронных писем, которые, как представляется, имеют отношение к расследованию», — говорится в письме.

По его словам, содержимое электронных писем Клинтон будет изучено агентами бюро с целью «определить их значимость для расследования». Директор ФБР отметил необходимость «предпринять соответствующие следственные действия, чтобы определить, содержат ли эти письма засекреченную информацию».

О каких конкретно письмах идет речь в послании главы ФБР, неизвестно. Ранее сообщалось, что бюро не может получить доступ к 33 тысячам писем, которые были спешно удалены из частного почтового ящика Клинтон вскоре после того, как экс-госсекретарю вручили повестку в суд по соответствующему делу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФБР решило не преследовать кандидата в президенты США от Демократической партии за историю с ее перепиской.

В ходе предвыборной кампании Клинтон неоднократно приносила свои извинения за скандал с использованием личного почтового ящика в переписке по вопросам государственной важности, последовательно отрицала факты пересылки каких-либо секретных сведений через этот ящик и напоминала об отсутствии доказательств того, что засекреченные данные по ее вине попали «не в те руки».