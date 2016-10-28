СМИ узнали о тайной свадьбе пловца-чемпиона Майкла Фелпса

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс тайно сочетался браком со своей подругой Николь Джонсон, которая в мае нынешнего года родила ему сына Бумера, передает телеканал CNN со ссылкой на имеющееся в его распоряжении свидетельство о браке.

В документе указано, что церемония бракосочетания состоялась 13 июня. В этот же день подруга пловца выложила в социальной сети их общую фотографию с подписью «Незабываемая ночь».

Известно, что Николь и Майкл обручились в прошлом году. А нынешней осенью Фелпс стал единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом (13 раз победив на индивидуальных дистанциях и 10 раз в эстафетах). Он — абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпиады.

Кроме того, американский пловец является 26-кратным чемпионом мира в 50-метровом бассейне и многократный рекордсмен мира. После Игр в Рио-де-Жанейро Фелпс заявил о намерении завершить спортивную карьеру. Впрочем, такое же заявление он делал в 2012 году после Олимпиады в Лондоне — но потом передумал.