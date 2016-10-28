Президент РАН прокомментировал требование о лишении Мединского ученой степени

Владимир Фортов — президент Российской Академии наук — заявил, что открытое письмо некоторых членов РАН по поводу диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского не выражает позицию всей Академии. Фортов подчеркнул, что обращение выражает личное мнение академиков. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Это они подписали в индивидуальном порядке. Это ни в коем случае не мнение всей Академии наук. В ней более двух тысяч человек», — заверил Фортов.

Как сообщалось ранее, 24 известных российских академика РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени. Члены РАН потребовали вернуть его диссертацию на рассмотрение в ученый совет Уральского федерального университета (УрФУ).

Ряд академиков посчитал диссертацию министра ненаучной. По их просьбе 4 октября диссертационный совет УрФУ должен был рассмотреть вопрос о лишении Мединского ученой степени. По просьбе министра заседание было перенесено.

При этом один из академиков, выступающих против диссертации главы Минкульта, филолог Иван Бабицкий направил главе министерства образования и науки Ольге Васильевой письмо, в котором сообщалось о якобы недопустимых действиях главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.

По словам Бабицкого, Аристер «информируя совет о необходимости отмены рассмотрения моего с коллегами заявления на заседании 4 октября, г-н Аристер грубо вмешался в его работу и фактически от имени ВАК в приказном порядке сообщил членам совета, как им следует голосовать».