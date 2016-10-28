Дейнерис Таргариен и Джон Сноу впервые встретятся в седьмом сезоне

Пользователь Twitter под ником dragon's daughter опубликовал на своей странице фотографии со съемок седьмого сезона сериала «Игры престолов» на севере Испании.

На некоторых из них запечатлены актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон, играющие Дейнерис Таргариен и Джона Сноу, снимающиеся в одной сцене. На одном из снимков Харингтон держит в руках искусственную голову дракона. Было высказано предположение, что в седьмом сезоне Мать Драконов и самый красивый из бастардов Севера наконец-то впервые встретятся.