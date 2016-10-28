Голодец опровергла обсуждение в правительстве введения пособия для бедных

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что правительство не обсуждает идею введения пособия для бедных. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас в правительстве такая тема не рассматривалась. Это вопрос к министерствам, сотрудники которых позволяют высказывать свое личное мнение», — пояснила Голодец на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о том, что в Минфине рассматривают возможность введения нового вида социального пособия. Она отметила, что прежде, чем назначать пособия по бедности, предстоит законодательно проработать условия его предоставления.

«Большинство стран мира принимают активные меры по защите беднейших групп своего населения и предоставляют адресные пособия по бедности. Главный критерий при выборе участников программы - проверка нуждаемости и имущественной обеспеченности: право на участие в программе получают все семьи, доходы и обеспеченность имуществом которых находятся ниже установленного в той или иной стране уровня», — подчеркнула Нестеренко.