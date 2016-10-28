Греф назвал противников перемен в России лжепатриотами

Глава Сбербанка Герман Греф назвал лжепатриотами тех, кто не хочет ничего менять в России, передает ТАСС.

«На мой взгляд, есть настоящие патриоты в стране, есть лжепатриоты. Это те люди, которые говорят, что у нас и так все есть, что у нас все хорошо, что нам ничего не надо менять. Это люди, которые не заботятся о будущем страны, это лжепатриоты», — сказал Герман Греф на организованной Сбербанком конференции «Больше чем обучение: готовим лидеров цифрового мира».

По словам главы крупнейшего российского банка, настоящие патриоты — это те люди, которые пытаются все время очень много работать над собой, над своим бизнесом с тем, чтобы соответствовать и даже немного опережать время. «Это очень тяжело, это не всегда популярно, это всегда связано с тем, что приходится меняться самому и менять окружающих, влиять на изменение окружающих. Люди этому противятся, но это то настоящее качество, которое будет менять будущее», — подчеркнул Греф.

В начале октября Герман Греф дал неутешительный прогноз для России, которая, по его словам, пытается «ухватить за хвост» нефтяную эпоху. Он высказал мнение, что ориентированная только на экспорт нефти и газа экономика к 2030 году закончится, а переход к новой модели может сопровождаться общественными потрясениями. Эти опасения поспешил развеять президент России Владимир Путин. Ранее Греф заявлял, что уже через два года – в 2018 году – в России могут стартовать широкомасштабные реформы.