Генпрокуратуру попросили проверить Хеллоуин на соответствие законам Яровой

Вятский юрист Ярослав Михайлов заявил, что празднование Дня всех святых, или Хэллоуина, является грубым нарушением законодательства РФ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По заявлению Михайлова, Хэллоуин как празднование победы темных сил «над силами сына божьего» фактически является сатанинским обрядом. Сатанизм официально в России не запрещен, но по закону «О миссионерской деятельности» должны существовать религиозные объединения, отвечающие за проведение праздника в специально отведенных для этого местах. Повсеместное празднование нарушает этот закон и должно быть запрещено, утверждает Михайлов.

Юрист подал несколько заявлений в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру Кировской области.

«По мнению РПЦ, моему мнению, а также мнению ряда общественных организаций, празднование Хеллоуина в РФ нарушает действующее российское законодательство. Хеллоуин — праздник, отвергающийся и осуждающийся религией. По сути, Хеллоуин — это противопоставление святым и религии. Ритуал вхождения в образ нечисти через костюмы и грим, ритуал выпрашивания сладостей (подкормки нечисти), ритуал ночных танцев — по сути, беснование», — утверждает он.

Михайлов убежден, что «религиозный ритуал» нарушает российское законодательство о миссионерской деятельности и противоречит христианским идеалам.

Поправки, касающиеся миссионерской деятельности, были внесены в законодательство в рамках пакета Яровой-Озерова. Таким образом, миссионерская деятельность вне указанных мест для проведения религиозных обрядов является незаконной.

Ранее Михайлов подозревал эмодзи в пропаганде гомосексуализма.