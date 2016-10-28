СМИ сообщили о вторых испытаниях в России гиперзвуковой боеголовки

В России проведены успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата, который должен заменить традиционные боеголовки на перспективных межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Об этом 28 октября пишет газета «Известия».

Ракета с гиперзвуковым блоком стартовала 25 октября из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и успешно поразила условную мишень на камчатском полигоне Кура.

Как сообщил источник издания в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), речь идет о вторых полностью успешных испытаниях гиперзвукового блока, получившего в прессе название «объект 4202». Первый успешный пуск был проведен в апреле 2016 года.

Гиперзвуковой летательный аппарат способен лететь со скоростью до 15 Махов (7 км/сек). Он предназначен для оснащения существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса стратегического назначения (РКСН) «Сармат».

23 октября Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева опубликовал на своем сайте изображение РКСН «Сармат». Полезная нагрузка этой ракеты, которая должна поступить на вооружение в конце 2018 года, достигнет 10 тонн.