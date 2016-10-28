Анджелина Джоли дала показания в ФБР против Брэда Питта

Анджелина Джоли четыре часа беседовала с агентами ФБР, которые подробно расспрашивали ее об инциденте во время перелета на самолете, после которого она подала на развод с Брэдом Питтом. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на два источника.

«Агенты вразнобой спрашивал ее обо всем, что случилось во время посадки на самолет, в течение полета, и после приземления лайнера. Они готовят обвинение в нападении» — сказал один источник. Другой собеседник издания сообщил, что Джоли сотрудничала со следствием.

По словам людей, близких к паре Джоли-Питт, ни одна из сторон не хочет выносить на суд общественности внутренние разногласия. В случае вмешательства в конфликт официальных лиц, избежать огласки не удастся, что обязательно навредит семье.

Судя по всему, расследование продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Собеседники издания сообщили, что федеральные агенты активно разыскивают потенциальны свидетелей ссоры, включая пилотов, выполнявших рейс из Ниццы в Бербанк.