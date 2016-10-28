Кадыров поддержал Хирурга в заочном споре с Райкиным

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил поддержку «ночному волку» Александру Залдостанову (Хирургу) в его заочной полемике с худруком «Сатирикона» Константином Райкиным. Соответствующее заявление глава ЧР разместил в своем инстаграме.

Глава Чечни заявил, что поддерживает высказывание «настоящего патриота России, друга и БРАТА» Залдостанова о том, что «под видом свободы райкины хотят превратить нашу страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

По словам Кадырова, «Хирург высказал свое мнение честно и предельно откровенно». Соответственно, по всей видимости, чеченский лидер поддерживает и отказ Залдостанова извиняться перед Константином Райкиным за свои слова.

Кадыров напомнил, что «Сатирикон» был основан при СССР, поэтому проделанное Райкиным сопоставление «цензуры» искусства в нынешней России с «устрашающими примерами из прошлого» он считает безосновательным.

Позицию Райкина Кадыров подверг критике — в частности, то, что он назвал «группами оскорбленных людей» противников показа рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда», перформансов Pussy Riot и фотовыставки Джока Стерджеса.

«Ни власть, ни общество не имеют права молчать, когда на подмостках театра все оттенки голубого, в храм вбегают оголенные девицы, в музее висят фотографии голых мальчиков и девочек», — подытожил Кадыров.