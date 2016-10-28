СМИ рассказали о краже китайцами секретных планов Пентагона

Комиссия Конгресса Соединенных Штатов по вопросам экономики и безопасности в американо-китайских отношениях подготовила итоговый отчет за 2016 год, и в нем говорится, что разведка КНР неоднократно проникала в отвечающие за нацбезопасность американские ведомства, передает Washington Free Beacon.

Речь идет о таких ведомствах, как Федеральное бюро расследований (ФБР) и Тихоокеанское командование вооруженных сил, а также о взломе учетных записей электронных почтовых ящиков целого ряда чиновников из администрации президента США Барака Обамы. В результате проникновений, в частности, были выкрадены секретные планы, которые Пентагон разрабатывал на случай конфликта между Америкой и Китаем.

В отчете комиссии Конгресса говорится, что США сталкиваются «со значительной и растущей угрозой своей национальной безопасности со стороны китайской разведки, проводящей операции по сбору данных».

Шпионажем, по мнению авторов отчета, занимаются сотрудники китайского министерства госбезопасности, представители Народно-освободительной армии КНР и Коммунистической партии Китая.

Кроме того, в отчете говорится, что китайские власти стоят за многими случаями хакерских атак, направленных против американских властей.