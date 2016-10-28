Лавров пообещал покончить с террористами в Сирии

На пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Сирии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена полностью уничтожить террористов в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Террористов надо добивать. Если наши западные партнеры только на словах занимаются антитеррористической борьбой, то мы все-таки полны решимости довести дело до конца на практике», — пообещал глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что настало время, когда нужно ликвидировать группировки, не отделившиеся от террористов в Алеппо и отметил, что Россия и Сирия последние 10 дней не бомбят Алеппо.

Напомним, что в сентябре РФ и США пришли к соглашению, которое должно было эффективно отразиться на антитеррористической деятельности стран в Сирии. Одним из ключевых положений было разделение группировок боевиков «Фронта ан-Нусра» (террористической организации, запрещенной в России) и умеренной оппозиции. Однако, произошел срыв достигнутых соглашением договоренностей.

Российская сторона продолжила борьбу с терроризмом на сирийской территории. Страны запада выступили с жесткой критикой действий РФ и обвинили власти России в ударах на мирных жителей.