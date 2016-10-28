Запашный подал иск на 2,5 млн рублей к Валерию Николаеву

Директор Большого московского государственного цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный подал иск к актеру Валерию Николаеву на 2,5 миллиона рублей. Речь идет о компенсации за высказывания в адрес Запашного о якобы жестоком обращении с животными. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката истца Людмилу Айвар.

«Эдгард Запашный подал иск о защите чести и достоинства, в котором требует обязать суд взыскать с актера Валерия Николаева 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия", из которых следует, что Запашный якобы жестоко обращается с животными», — рассказала Айвар.

Адвокат также уточнила, что Эдгард Запашный выступил с просьбой к суду обязать Николаева опровергнуть распространенную информацию.

Заседание Басманного суда Москвы по исковому требованию дрессировщика состоится 31 октября.