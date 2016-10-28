Смерть Лесина официально признали несчастным случаем

Расследование, проведенное в США по факту смерти российского медиаменеджера, бывшего министра Михаила Лесина, показало, что его кончина стала следствием несчастного случая. Соответствующий пресс-релиз опубликовала прокуратура округа Колумбия.

В документе говорится, что собранные в ходе расследования доказательства показали: 4 ноября 2015 года 57-летний Лесин вернулся в номер отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя. Находясь в номере в одиночестве, Лесин получил травмы, которые привели к смерти, что подтверждают показания сотрудников отеля и видеозапись камер наблюдения, подчеркивается в документе.

Тело Лесина нашли 5 ноября 2015 года.

Дело о кончине Лесина, таким образом, закрыто.