Бывшие бойцы рижского ОМОНа получили пожизненное за нападение на КПП в 1991 году

Вильнюсский окружной суд признал трех бывших советских омоновцев виновными в убийстве литовских офицеров на КПП Мядининкай в 1991 году. Они заочно осуждены на пожизненное заключение, сообщает Delfi.

По версии следствия, в ночь на 31 марта 1991 года граждане РФ Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов убили сотрудников Литовской полиции Миндаугаса Балавакаса, Альгимантаса Юозакаса, Юозаса Янониса, Альгирдаса Казлаускаса, и таможенников Станисловаса Орлавичюса, Антанаса Мустейкиса и Ричардаса Рабавичюса (последний 2 августа скончался в больнице).

Бывшие омоновцы не присутствовали на заседании суда, так как Россия отказалась сотрудничать в этом вопросе и не согласилась выдать своих граждан.

Бывшие омоновцы признаны виновными в убийствах, их деяние было квалифицировано как преступление против человечности. Помимо пожизненного заключения, суд приговорил их к выплате республике Литва 653850 евро ущерба, и стотысячных исков в пользу близких убитых.

По этому делу весной 2011 года уже был осужден на пожизненное заключение бывший омоновец Константин Михайлов (Никулин). Апелляционный суд отклонил его жалобу, и приговор вступил в исполнение.