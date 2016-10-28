Жертвами обстрела Макеевки стали два мирных жителя

Начальник штаба оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Руслан Якубов сообщил о гибели двух мирных жителей города Макеевки в результате артиллерийского обстрела, передает «Донецкое агентство новостей».

Семеро мирных жителей Макеевки получили ранения, среди них двое детей, уточнил представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. По его словам, повреждения получили по меньшей мере семь жилых домов на улицах Героев Сталинграда и Коккинаки, а также в Газетном переулке.

Басурин уточнил, что обстрел велся с территории, которая контролируется украинской армией. Предположительно стреляли из 120-миллиметровых минометов и артиллерийских орудий калибров 122 и 152 миллиметра. В сообщении подчеркивается, что эти артиллерийские системы должны быть отведены от линии разграничения сторон согласно минским соглашениям.

После обстрела власти ДНР выступили с инициативой проведения внеочередной встречи контактной группы по урегулированию украинского кризиса в режиме видеоконференции. Сообщение об этом сделал руководитель делегации самопровозглашенной республики на мирных переговорах Денис Пушилин.