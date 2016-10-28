В Махачкале произошло массовое отравление питьевой водой

В столице Дагестана более ста человек были госпитализированы в результате отравления питьевой водой, передает РИА Новости со ссылкой на представителей Минздрава республики.

Начиная с 26 октября, в больницы Махачкалы обратился 131 человек с симптомами острой кишечной инфекции, 108 человек, в том числе 72 ребенка, были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной массового отравления могла стать загрязненная питьевая вода, поступающая в жилые дома по водопроводу. В настоящее время республиканский Роспотребнадзор проводит забор воды в тех районах города, откуда поступили заболевшие.

В свою очередь, правоохранительные органы Дагестана начали доследственную проверку по факту происшествия. Она проводится, в числе прочего, в отношении должностных лиц, отвечающих за функционирование городских водопроводных сетей и качество подаваемой воды.

В июне 2015 года массовое отравления водопроводной водой произошло в Северной Осетии. Тогда медицинская помощь потребовалась почти тысяче жителей Алагирского района.