Экс-сотрудника АНБ обвинили в краже данных о разведчиках-нелегалах

Арестованный ФБР в начале октября сотрудник Агентства Национальной Безопасности (АНБ) Харольд Томас Мартин более 20 лет мелкими партиями похищал секретную информацию различных правительственных агентств. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже, сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Стало известно, что в украденных документах называются имена американских разведчиков-нелегалов. «Чувствительность» информации заставила судью отказаться освободить Мартина под залог, так как он представляет особый интерес для врагов США.

Адвокаты Мартина настаивают, что он брал служебные документы домой для повышения своей квалификации как сотрудника спецслужб. Кроме того, по их мнению, Мартин страдал «страстью» к накапливанию и изучению информации.

Мартин, как и Эдвард Сноуден, представлял консалтинговую компанию Booz Allen Hamilton. Когда его работодатели узнали об аресте Мартина, он был немедленно уволен.

5 октября сообщалось, что ФБР по подозрению в хищении секретных данных арестовало сотрудника частной компании, которая сотрудничает с АНБ. Арестованного подозревают в том, что он похитил исходный код, предназначавшийся для проникновения в компьютерные системы Северной Кореи, Ирана, Китая и России.