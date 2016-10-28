На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда полицейские застрелили мэра

На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда силовиков убит мэр города Дату и девять его охранников, пишет газета Gulf news.

Инцидент произошел 28 октября, утром по местному времени. Как заявили силовики, охранники мэра Сауди-Ампатуана открыли огонь по вооруженным участникам рейда на КПП в городе Макилала. В результате завязавшейся перестрелки градоначальник и члены его охраны были убиты.

Местные СМИ допускают, что в Дату имел место криминальный конфликт с участием администрации города. Правоохранители, со своей стороны, уверены, что мэр готовил операцию по транспортировке большой партии метамфетамина. Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте уже обвинял Сауди-Ампатуана в причастности к наркоторговле.

В настоящее время на Филиппинах действуют так называемые спецотряды полицейских для убийства филиппинских наркоторговцев. Согласно данным полиции, с мая, когда Родриго Дутерте пришел пришел к власти, в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркотрафиком на Филиппинах.