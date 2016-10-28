«Мемориал» сообщил об удвоении за год числа политзаключенных в России

В России за год удвоилось количество политических заключенных. Такая информация содержится на сайте Межрегиональной общественной организации Правозащитный центр «Мемориал».

Если год назад организация относила к политзаключенным в России 50 человек (в их число вошли как люди, отбывающие заключение, так и те, к кому в качестве меры пресечения применены содержание под стражей или домашний арест), то в этом году в список вошли 102 человека. В их числе 50 человек, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. С 2016 года информация о таких заключенных впервые публикуется отдельным списком.

Как отмечают в «Мемориале», оба списка являются потенциально неполными: в них вошли лишь те люди, о чьих делах правозащитникам удалось собрать «достаточно информации, чтобы сделать аргументированный вывод о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования».

«Мы ввели такое разделение, чтобы российское и мировое сообщество могло лучше воспринять проблему политически мотивированного и незаконного лишения свободы в нашей стране, а также чтобы повысить уровень общественной солидарности с политзаключенными», — отмечают правозащитники.

«Мемориал» публикует списки политзаключенных каждый год ко Дню памяти жертв политических репрессий в России, который отмечается 30 октября.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране нет политических заключенных, так как такое понятие отсутствует в Уголовном кодексе.