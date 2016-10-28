Владелец разбившегося в ЯНАО вертолета опроверг нехватку топлива

Владельцы разбившегося 21 октября в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета Ми-8 опровергли версию о нехватке топлива, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора авиакомпании «Скол» Марину Журавлеву.

«Там не было нехватки топлива. Причина не в этом, а в плохих погодных условиях. На месте катастрофы был сильный туман, произошла потеря пространственного ориентирования. Экипаж действовал правильно. С момента, когда сработал сигнал, топлива бы хватило на 17 минут полета, а до посадочной площадки в поселке Уренгой оставалось лишь 12 минут. То есть пять минут в запасе на посадку было. Нет ничего критичного, когда такой уровень топлива», — цитирует агентство слова Журавлевой.

В авиакомпании «Скол» также сообщили, что в условиях плохой видимости командир воздушного судна принял решение посадить вертолет, но не увидел ложбину на поверхности земли. «Пилот был грамотный и опытный. То, что работали двигатели, тоже говорит о наличии топлива», — заявила заместитель гендиректора авиакомпании. «Не оправдавшийся в очередной раз метеопрогноз. К сожалению, диспетчерские службы аэропортов не несут ответственность за корректировку передачи прогноза воздушным судам», — подчеркнула Марина Журавлева.

26 октября Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о том, что незадолго до крушения вертолета Ми-8 на Ямале поступил сигнал о минимальном остатке топлива. При этом дозаправиться пилот не смог из-за неблагоприятных погодных условий. По данным МАК, спустя 1 час и 21 минуту после взлета вертолета был зафиксирован сигнал о минимальном остатке топлива, а еще через четыре минуты значительно снизились высота и скорость его полета. Также сообщалось, что у «черного ящика» Ми-8 не хватило памяти для записи момента аварии.

Ми-8 авиакомпании «Скол» с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту совершил жесткую посадку 21 октября в Пуровском районе Ямала неподалеку от поселка Уренгой. В результате крушения погибли 19 человек — 16 пассажиров и весь экипаж.