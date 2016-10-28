В Генштабе обвинили США в бомбардировке школы в Мосуле

Начальник главного оперативного управления Генштаба Минобороны России Сергей Рудской сообщил, что ракетно-бомбовый удар по школе в районе иракского города Мосул нанес американский самолет, передает РБК.

По словам генерала, удар был нанесен 24 октября в 03:30 на здание школы, которая находится в 14 км севернее Мосула в населенном пункте Телль-Кайф. «В результате атаки есть убитые и раненые», — уточнил Рудской.

Кроме того, представитель Генштаба добавил, что в последнее время военная авиация западной коалиции повысила интенсивность ударов в районе Мосула, применяя в том числе и стратегические бомбардировщики Б-52.

Рудской обещал, что в дальнейшем Минобороны представит более подробную информацию «по неизбирательному применению авиации коалицией и данные объективного контроля».

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и официальный представитель администрации президента США Джош Эрнест фактически обвинили Россию в бомбардировке в ночь на 27 октября школы в сирийской провинции Идлиб, где в результате авиаудара погибли 22 учащихся и шестеро учителей.

По словам Эйро и Эрнеста, удар также мог быть нанесен сирийскими войсками — однако и в этом случае, считают они, виновата Россия, поддерживающая режим президента Сирии Башара Асада.

Российская сторона отвергла обвинения в свой адрес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиация ВКС РФ не имеет отношения к атаке на школу, а сообщения ряда СМИ о ее причастности к бомбардировке являются «враньем».