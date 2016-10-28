Принц Уильям решил назвать дочку в честь покойной матери

Британская газета Star опубликовала «официальное» (со ссылкой на источник в королевском окружении) сообщение о том, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон находится на четвертом месяце беременности, пол ребенка уже известен — это девочка, и супруги собираются назвать ее в честь принцессы Дианы.

По словам источника, особых признаков беременности у Кейт пока не заметить, но и в предыдущие два раза, когда она носила Джорджа и Шарлотту, она не испытывала особых проблем вроде токсикоза.

Однако другие британские СМИ считают, что «официальное сообщение» Star не заслуживает доверия, поскольку эта газета на протяжении последнего года, с сентября-2015, уже несколько раз сообщала о беременности Кейт Миддлтон — и эта информация не получала подтверждения.

«Если бы герцогиня Кембриджская была на четвертом месяце беременности, дворец объявил бы об этом, а принц Уильям не отпустил бы ее одну в поездку в Нидерланды в начале октября», — пишет Gossip Cop.