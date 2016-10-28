В Польше опубликуют новые документы по делу об авиакатастрофе под Смоленском

В Польше готовятся к публикации новые документы об организации визита в Катынь в апреле 2010 года президента страны Леха Качиньского, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на главу польского МИД Витольда Ващиковского.

Cамолет Ту-154, на котором Лех Качиньский вместе с правительственной делегацией направлялся в Катынь, потерпел крушение под Смоленском. Погибли все находившиеся на его борту люди — 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Еще в сентябре Витольд Ващиковский сообщал, что документы будут обнародованы в скором времени, однако этого не произошло. Глава МИДа пояснил, что задержка вызвана появлением новых материалов. По его словам, раньше речь шла о найденных в архивах различных заметках и документации. Теперь также появилась возможность воссоздать электронную корреспонденцию. «Это тысячи писем того периода, которые нужно подробно изучить», — уточнил Ващиковский.

21 октября в интернете появилась запись встречи бывших премьеров России и Польши Владимира Путина и Дональда Туска, сделанная, предположительно, на месте гибели самолета Леха Качиньского. На видео также присутствует Сергей Шойгу, возглавлявший в то время российское министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), который описывает Туску траекторию падения польского «борта номер один».

Глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич, рассказавший о наличии в его распоряжении этой видеозаписи, подчеркивал, что Туск ранее никому не сообщал о состоявшейся в день крушения встрече. Польский министр также напомнил, что выводы Международного авиационного комитета (МАК) и комиссии экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера представили иную картину случившегося, нежели излагал на видео Шойгу.