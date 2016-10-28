«Открытые инновации 2016»: #СоздаемБудущее

С 26 по 28 октября 2016 года в Технопарке «Сколково», на площади 96 тыс. кв. м, прошел V ежегодный Форум «Открытые инновации». В этом важном для развития инновационной экосистемы России событии приняли участие более 13,5 тысяч человек из 99 стран мира, свыше 2000 представителей корпораций, 4000 стартапов, около 300 инвесторов и более 650 журналистов. В 150 интерактивных сессиях выступили более 500 спикеров.

Главной темой Форума в этом году стали «Технологии роста», а его главным героем – технологический предприниматель, центральная фигура инновационной экономики. Пространство Технопарка «Сколково» на три дня превратилось в место, где технологические предприниматели искали партнеров, единомышленников и инвесторов, участвовали в свободных дискуссиях и обменивались опытом.

Об успешности Форума говорит количество состоявшихся встреч и достигнутых договоренностей: заключено более 40 партнерских соглашений. Через сервис назначения встреч MatchMaking и Биржу деловых контактов EY за три дня Форума состоялось более 2000 встреч.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации: «В этом году место проведения Форума – крупнейший в Европе Технопарк «Сколково». Он является ярким примером успешного стартапа, который сегодня помогает воплощать интересные проекты и генерировать оригинальные идеи. Здесь создана уникальная атмосфера совместного поиска и стремления к новым знаниям».

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «На Форуме собрались люди, которые делают будущее, создают будущее».

Особенностью Форума в этом году стало проведение на его площадке Первого выставочного форума стран ЕАЭС «Евразийская неделя» со сквозной темой «ЕАЭС в глобальной инновационной повестке». Офир Акунис, министр науки, техники и космоса Израиля и доктор Ко По Кун, министр торговли и индустрии Республики Сингапур, приняли участие в работе Форума.

Государством – партнером «Открытых инноваций 2016» выступил Израиль. В стране, находящейся на 4 месте в мире в сфере научной деятельности, наука и технологии занимают лидирующее положение в экономике. Об этом шла речь на сессии ««Стартап-нация», или бизнес по-израильски: о трансфере лучших практик».

Виктор Вексельберг, президент Фонда «Сколково»: «В течение трех прошедших дней Инновационный центр «Сколково» впервые принимал крупнейший в России Форум, посвященный развитию технологического предпринимательства. Для меня его главный итог состоит в том, что это масштабное событие не просто состоялось – оно прошло успешно. У меня даже сложилось впечатление, что именно здесь, в Сколково, многочисленные предприниматели, ученые, разработчики, инвесторы, государственные деятели, представители крупных корпораций и институтов развития как-то особенно явственно ощутили себя частью сообщества, не только занятого одним общим делом, но и впервые собравшегося на своей территории. Это означает, что инновационный процесс, который с разной скоростью и разной результативностью идет по всей России, обретает свое географическое ядро. И это ядро – Сколково, территория инноваций».

Такие мероприятия, как «Открытые инновации», способствуют отладке взаимодействия всех звеньев инновационной экосистемы России. Здесь создается алгоритм приведения инноваций в реальную жизнь, превращения в продукты и услуги.

Анатолий Чубайс, председатель Правления УК «РОСНАНО»: «Форум «Открытые инновации» и РОСНАНО – ровесники. Правда, 9 лет назад, когда все начиналось, и мероприятие, и наша компания назывались чуть по-другому – мы были Российской корпорацией Нанотехнологий, а выставка – «Rusnanotech». За прошедшее время усилиями институтов развития строилась новая индустрия, достижения которой показывались именно на Форуме. Менялись площадки и состав участников, но оставалось главное – здоровая конкуренция и желание продемонстрировать лучшее, показать результаты и достижения за год. Я уверен, что этот задор сохранится и дальше».

Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации: «Форум – уникальная международная дискуссионная площадка, на которой собирается большое количество стейкхолдеров в сфере инноваций. В этом году на форуме нами был организован ряд важных сессий по ключевым повесткам инновационного развития России, посвященным совершенствованию механизмов государственной поддержки инновационной деятельности в регионах, дальнейшей реализации кластерной политики в форме проектного управления, развитию инструментов поддержки быстрорастущих компаний – национальных чемпионов, реализации Стратегии инновационного развития РФ, стимулированию инновационного развития компаний с государственным участием, разрабатывающих и реализующих программы инновационного развития».

Евгений Кузнецов, и.о. генерального директора РВК: «На форуме представлен проект Национального доклада «Об инновациях в России 2016». Основной его вывод – для быстрого технологического роста необходимо вовлечение крупного бизнеса. Одним из ключевых событий форума стал организованный РВК визит двадцати международных корпоративных венчурных фондов. С партнерами из «Сколково» мы объявили о запуске роад-шоу институтов развития Open Innovations Startup Tour, которое объединит ресурсы всех существующих проектов, в том числе, акселератора GenerationS. Лауреатами двух номинаций премии «Венчурный инвестор» стали фонды с участием капитала РВК. Кроме того, РВК и Воентелеком подписали на форуме соглашение о сотрудничестве».

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям: «Форум "Открытые инновации" проходит уже в пятый раз и с каждым годом меняет свой формат проведения. В этом году Форум был посвящён технологическому прорыву, глобальным изменениям и финансированию проектов. Акселераторы, рынки будущего и глобальная роботизация – вот малый список тем, которые за три дня обсудили участники мирового инновационного сообщества. Уверен, что результаты дискуссий и обсуждения совместных проектов найдут свое применение в реальной жизни. До встречи в следующем году!»

Для Москвы «Открытые инновации» – подтверждение тому, что столица России, а за ней и вся страна воспринимаются международным сообществом как поле колоссальных возможностей и точка притяжения для «умных» инвестиций.

Олег Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы: «Открытые инновации» – это эффективная площадка для демонстрации возможностей Москвы как российской столицы высоких технологий. В городе за полтора года построена качественно новая инновационная экосистема, работу которой мы продемонстрировали на площадке в «Сколково».

«Открытые инновации» - это еще и пространство мечты. В течение трех дней на Форуме проходили выступления тех, кого можно счесть фантазерами, меняющими окружающую действительность буквально силой своей мысли.

Пол Мисенер (США), вице-президент Amazon, раскрыл секрет успеха ее бизнес-модели. Дирк Альборн (США), СЕО в JumpStarter Inc и в Hyperloop Transportation, поделился своим взглядом на мегапроекты. Бас Лансдорп (Нидерланды), один из руководителей проекта Mars One, рассказал о перспективах завоевания «красной планеты», а писатель Джо Квирк (США) предсказал скорый исход человечества в океан.

Как показали итоги «Открытых инноваций 2016», в работу Форума включается все больше людей, а мероприятие превратилось в полноценный инструмент для построения связей, где есть место для дискуссий, поиска партнеров, работы, творчества и мечты.

Организаторы Форума «Открытые инновации» выражают благодарность партнерам мероприятия – компаниям EY, ФРИИ, ФАО «Ростелеком», партнерам трека – MSD и «Лаборатории Касперского», а также официальному авиаперевозчику Форума ПАО «Аэрофлот» и официальному автомобилю Форума BMW.

Информационными партнерами выступили более 30 ведущих российских и международных СМИ, включая Россия-24, ТАСС, ИД «Коммерсантъ», Москва Медиа, холдинг Rambler, Российская газета, Russia Beyond the Headlines, Эхо Москвы, Комсомольская Правда и др.

Форум «Открытые инновации» проводится в Москве ежегодно с 2012 года, согласно постановлению Правительства России. В 2016 году организатором Форума стал Фонд «Сколково», соорганизаторами – Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям. Форум «Открытые инновации» 2016 впервые проходит в технопарке «Сколково» с 26 по 28 октября 2016.