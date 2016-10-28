ЕР предложила вычитать с депутатов по 62 тысячи рублей за каждый прогул

Депутаты «Единой России» с размером штрафа для депутатов за пропуск им пленарного заседания. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в руководстве Госдумы.

По информации собеседников «Дождя», вероятнее всего, за прогул депутатов будут лишать шестой части месячной зарплаты. Вычет шестой части связан с тем, что в месяц обычно проходят шесть пленарных заседаний. Чтобы депутату засчитали, что он пришел на работу, он должен будет хотя бы один раз зарегистрироваться в зале пленарных заседаний. Таким образом, при зарплате в 376 тысяч рублей депутат будет лишаться примерно 62 тысяч.

Соответствующие поправки в закон «О статусе депутата» в настоящее время готовят секретарь генсовета партии Сергей Неверов и председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Ожидается, что законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента уже в ноябре.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что участие депутатов в совещания в министерствах и ведомствах не будет уважительной причины для отсутствия на пленарных заседаниях. Володин обещал разослать письма министрам и губернаторам с просьбой не приглашать депутатов на мероприятия в дни заседания Госдумы. Кроме того, предполагалось, что в регламент внесут изменения, и к депутатам на заседания будут приходить только чиновники не ниже заместителей министров.

В апреле 2016 года Госдума шестого созыва приняла закон о лишении депутатского статуса за прогулы. В соответствии с ним, парламентарий может быть уволен, если более месяца он не появлялся на заседаниях. Единственным депутатом, лишенным мандата по этому закону, является Илья Пономарев, представлявший фракцию «Справедливой России».