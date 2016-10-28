Военные пенсионеры не попали под закон о доплате к пенсиям

В законопроекте о замене второй индексации пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей говорится, что выплата полагается лишь получателям пенсий от Пенсионного фонда. Соответственно, поясняет РБК, под действие закона не подпадают военные пенсионеры, которые получают пенсию от Минобороны, МВД, ФСБ и т.д.

Этот законопроект Государственная дума уже рассмотрела в первом чтении и в настоящее время готовит к рассмотрению во втором чтении. В пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета Минфин РФ оценил количество военных пенсионеров в 2017 году в 2,58 млн человек.

Пресс-служба Минтруда, который занимался подготовкой законопроекта о единовременной выплате к пенсиям, подтвердила информацию о том, что норма не распространяется на военных пенсионеров. В Минобороны, от которого получают пенсию большинство военных, ситуацию пока не комментировали.

По словам источников РБК — федеральных чиновников, единовременную выплату получат только отставные военные, после службы заработавшие гражданскую пенсию от ПФР, и военные пенсионеры, которые выбрали страховую пенсию вместо военной.