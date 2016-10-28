Кабмин внес в Думу законопроект о заморозке пенсионных накоплений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2019 года включительно «заморозки» формирования пенсионных накоплений. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 октября на сайте кабинета министров.

«Законопроектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в документе. В означенные сроки накопительная часть пенсии формироваться не будет.

В правительстве пояснили, что такое решение позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР на 407,7 млрд рублей в 2017 году, на 455,3 млрд рублей в 2018 году и на 502,1 млрд рублей в 2019 году.

Впервые «заморозка» накопительной части пенсии была применена в 2014 году. Затем ее продлили на 2015 — 2016 год.

Минувшим летом с предложением сохранить мораторий на накопительную часть пенсионных взносов выступили в Минтруда. В ведомстве предложили направить в полном объеме страховые взносы по обязательному пенсионному обеспечению на страховую часть пенсий — на выплаты текущих пенсий пенсионерам.