Песков назвал «закрытой» информацию о реакции Путина на провокации в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию некоторых СМИ о том, что Владимир Путин был возмущен высоким риском действий руководства Минобороны РФ в инциденте, когда российские военные самолеты пролетели в непосредственной близости от американского корабля в Черном море, сообщает «Интерфакс».

«Закрытые совещания – они для того и проводятся, чтобы там можно было в свободном режиме обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам, поэтому эту информацию я не буду ни подтверждать, ни опровергать», — цитирует агентство слова Дмитрия Пескова. Вместе с тем, официальный представитель Кремля отметил, что президент не поддерживает нагнетание напряженности.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что на одном из заседании правительства РФ с участием Владимира Путина некоторые из присутствующих заявили, что американцы «заслужили» данный инцидент в Черном море. В ответ президент России якобы поинтересовался у говорящего: «Вы с ума сошли?»

Агентство отмечало, что эта история показывается, насколько сложна ситуация между военным двух стран. «Новая холодная война очень похожа на старую, Россия все также бряцает ядерным оружием. Но Владимир Путин не является сторонником радикальных мер во внешней политике», — писал в этой связи Bloomberg.