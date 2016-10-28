Песков отказался комментировать ситуацию с диссертацией Мединского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о призыве 24 российских академиков лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не вопрос Кремля, и я не хотел бы ничего говорить. Министр Мединский обладает необходимой квалификацией и чувством юмора, чтобы отпарировать подобные заявления», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что группа академиков РАН выступили с заявлением в поддержку требования лишить министра культуры ученой степени. Вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) они назвали беспрецедентным и дискредитирующим всю систему научной аттестации в России.

В начале октября доктора исторических наук Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и участник сообщества «Диссернет» филолог Ивана Бабицкого заявили, что считают ненаучной диссертацию министра культуры.

17 октября один из активистов «Диссертнета» филолог Иван Бабицкий направил министру образования и науки Ольге Васильевой письмо, в котором привлек ее внимание к некорректным действиям главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.