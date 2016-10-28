В Кремле отказались комментировать призывы запретить Хэллоуин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет обращать внимания на письма в Генпрокуратуру РФ с просьбой запретить празднование Хэллоуина в России. Об этом он сообщил РБК.

«Кремль никак не относится к таким обращениям», — сказал он, добавив, что тогда нужно отменить и Новый год. Так как он «никогда не был традиционно русским праздником, он тоже пришел из-за границы».

26 октября Православный правозащитный аналитический центр обратился к министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой предотвратить внедрение в детских садах и школах праздников, «травмирующих психику детей, стимулирующих низменные инстинкты, приобщающие ко злу».

28 октября вятский юрист Ярослав Михайлов заявил, что празднование Дня всех святых, или Хэллоуина, является грубым нарушением законодательства РФ, в частности, закона «О миссионерской деятельности» и подал соответствующие заявления в Генпрокуратуру и прокуратуру Кировской области.