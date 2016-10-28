Песков оставил без комментариев отказ Хирурга извиниться перед Райкиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев отказ лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург) извиниться перед художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным, сообщает РИА Новости.

«Никак я не хочу это комментировать. Я считаю, что было сказано все, что должно было быть сказано. Все остальное — это уже тема для схоластики на круглых столах и так далее», — заявил Дмитрий Песков.

24 октября на Всероссийском театральном форуме Константин Райкин выступил с критикой государственной политики в области культуры. Он призвал деятелей искусства решительно осудить закрытие спектаклей и выставок якобы оскорбленными активистами, которые, по его мнению, занимаются «безобразным посягательством на свободу творчества».

Александр Залдостанов, со своей стороны, раскритиковал Райкина, назвав его «дьяволом, соблазняющим свободой». Позже Дмитрий Песков предположил, что Залдостанова «бес попутал» и по этой причине он должен извиниться перед актером. Лидер «Ночных волков» ответил, что не будет этого делать. «Я от своих слов отказываться не собираюсь и не буду. Я не про Райкина это говорил, разве не понимаете? Я говорю в целом про то, что происходит с Россией сейчас. Я не хочу, чтобы она была сточной канавой, вот и все, чтобы сюда текла чернуха. Я просто отреагировал на то, что он сказал. Никакой бес меня не путал», — заявил байкер.