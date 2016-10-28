В США заявили о сближении с российским самолетом над Сирией 17 октября

Генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган заявил об опасном сближении российского и американского самолетов в воздушном пространстве над восточной частью Сирии 17 октября. Об этом сообщает агентство AFP.

Харриган предположил, что самолет России сопровождал более крупный разведывательный самолет и провел маневр вблизи с американским самолетом. При этом отмечается, что маневр не был злонамеренным.

Официальный представитель штаба коалиции Джон Дорриан уточнил, что самолеты находились на расстоянии около 800 метров друг от друга, «российский самолет пролетел перед самолетом коалиции». Он также отметил, что между ними была установлена связь и сообщил, что на следующий день стороны обсудили инцидент.