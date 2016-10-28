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28 октября 2016, 12:24
Владимир Путин опросы

«Полит.ру» проводит опрос о признаках оттепели в высказываниях Путина

Владимир Путин на форуме клуба «Валдай»
Владимир Путин на форуме клуба «Валдай»
Фото: kremlin.ru

27 октября президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Российский лидер коснулся целого ряда тем международной и внутренней повестки дня, а также ответил на вопрос о своем выходе на пенсию в будущем.

В последних высказываниях Владимира Путина многие находят признаки оттепели. В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям поделиться своими мыслями на этот счет.

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